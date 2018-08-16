Muğla'daki Cinayet - Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Olayın ardından teslim olan Ramazan O'nun (37), jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ramazan O'nun, dün, Yayla Atlıdere Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen Necati Avşar'ı, tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülmüştü.