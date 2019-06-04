Muğla'daki cinayet

Muğla'nın Milas ilçesine dün öldürülen kadının katil zanlısının yakalanması için iz takip köpeği ve drone destekli çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkovanlık Mahallesi'nde dün Şengül G'yi öldürdüğü iddia edilen Şerafettin G'yi yakalamak için 15 kilometrelik dağlık arazide arama çalışması yaptı.

İz takip köpeği "Cevher", şüpheliye ait elbise koklatıldıktan sonra dağlık alanda iz sürdü. Aramalarda drone da kullanıldı.

Bu arada, Şengül G'nin oğlu Ali G. ile eşi Senem G'nin yaşadığı ev güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı.

Şüpheliye yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Salih Ç'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay

Milas'ta dün Şerafettin G, Ali G. ile evlenen eski eşi Senem G'nin yaşadığı Akkovanlık Mahallesi'ndeki eve gitmiş, burada çifti bulamayınca Ali G'nin annesi Şengül G'yi bıçaklamıştı. Şerafettin G, yaralı halde komşusunun evine giderek yardım isteyen Şengül G'ye av tüfeğiyle ateş açmıştı.

Zanlı, kadının park halindeki otomobili ile evini ateşe verdikten sonra kaçmıştı.

Kaynak: AA