Muğla'daki Boğulma Vakası
Muğla'nın Ula ilçesinde denize giren 2 kardeşten boğularak hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çıldır, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde denize giren 2 kardeşten boğularak hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çıldır, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.
Akkaya Mahallesi'nde dün serinlemek için kardeşi Hasan Hüseyin Çıldır ile denize giren ve bir süre sonra suda çırpınarak boğulan Çıldır'ın cenazesi, Muğla'dan aile yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Denizli'ye getirildi.
Mesut Çıldır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak Ulu Cami'ye götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Çıldır'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Denizli 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli Mesut Çıldır için düzenlenen cenaze törenine, Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız ile askeri erkan ve yakınları katıldı.
Mesut Çıldır ve astsubay olduğu öğrenilen kardeşi Hasan Hüseyin Çıldır, dün Muğla'nın Ula ilçesi Akkaya Mahallesi'nde serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan kardeşlerden Mesut Çıldır boğulmuştu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Hasan Hüseyin Çıldır ise sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca kalp masajı yapması sonucu hayata döndürülerek hastanede tedavi altına alınmıştı.