Muğla'daki Boğulma Olayı

Muğla'nın Ula ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu, hayatını kaybettiği sanılan diğeri ise sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaşama döndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Hasan Hüseyin Çıldır ile kardeşi Mesut Çıldır bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Kardeşlerin denizde çırpınışlarını gören bölgedeki bir balıkçı tekne sahiplerine haber verdi. Olay yerine botlarla gelen tekneciler su üstünde hareketsiz duran kardeşleri sudan çıkararak karaya getirdi. Çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Mesut Çıldır hayatını kaybetti. Öldü sanılan Hasan Hüseyin Çıldır ise sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren kalp masajının ardından yaşama döndürüldü.



Özel bir hastaneye kaldırılan Çıldır'ın durumun ağır olduğu belirtildi.



Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kardeşin sudan çıkarıldığında solunum ve dolaşım gibi hayati belirtilerinin olmadığını söyledi.



Olay yerine giden UMKE Gökova ekibinin buna rağmen kardeşleri hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptığını ve ambulansa aldığını belirten Tekin, "İki kardeş denizden çıkarıldığında solunum ve dolaşım belirtisi yoktu. Ancak olay yerine giden ekiplerimiz ilk yardım uygulaması yaptı. Kardeşlerden biri yaklaşık 45 dakika boyunca yapılan müdahaleye hastaneye giderken yanıt verdi. Böylece bir mucize gerçekleşti ve öldü sanılan kişi yaşama döndürüldü." dedi.



Muğla Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan hastaneye gelerek Çıldır'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Teknecilerden Okan Yılmaz, gazetecilere, denizde iki kişinin çırpınmaya başladığını görmeleri üzerine botla bölgeye gittiklerini söyledi.



Denizden hareketsiz halde çıkardıkları bir kişiyi sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra yeniden denize açıldıklarını belirten Yılmaz, "Botlarla yaklaşık yarım saat diğer kişiyi aradık. Daha sonra diğer kişinin cansız bedenini bulduk. Sağlık görevlileri uzun süre müdahalede bulundu." dedi.



Hayatını kaybeden Mesut Çıldır'ın uzman çavuş, kardeşinin ise astsubay olduğu öğrenildi.