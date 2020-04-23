Muğla'daki belediye başkanlarından 23 Nisan kutlaması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediye ve 13 ilçe belediye başkanı ortak bir kutlama videosu yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediye ve 13 ilçe belediye başkanı ortak bir kutlama videosu yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada 100 yıllık gururu Muğla'da başkanlarla paylaştıklarını ve bu coşkuya ortak olduklarını belirtti.

Birlik, beraberliğin önemli olduğu bugünlerde sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri Muğla'nın yine örnek olduğunu ifade eden Gürün, belediye başkanına teşekkür etti.

Hazırlanan video, tüm belediyelerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda Büyükşehir ve 13 ilçe belediye başkanının sırasıyla okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:

"Bundan tam 100 yıl önce özgür, tam bağımsız ve ulus egemenliğine dayanan, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Atatürk ve milletin mebusları tarafından açıldı. Kurucu, gazi meclisimiz işgal altındaki bir milletin kahraman yüreği oldu. Demokrasi, özgürlük, adalet anlayışı ile 100 yıldır halkın sesi oldu. Atatürk Cumhuriyet'e giden yolda en önemli adım olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan etti. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler 'Hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız' diyen Atatürk'e çok şey borçluyuz. Bugün Ulusal Egemenliğimizin 100.yıl coşkusunu büyük bir gururla kutluyoruz. Sokaklara, caddelere, meydanlara, statlara çıkamasak da Türk bayraklarımızla evlerimizi, balkonlarımızı donatıyor, Bu büyük coşkuya hep birlikte ortak oluyoruz. Bayram çocuklarımızın, 100 yıllık gurur hepimizin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA