Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor
Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı sürüyor.
Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapının yıkımına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gözetiminde devam ediyor.
Bölgede iki gündür yürütülen çalışmalarda yaklaşık 25 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Akbük Koyu'ndaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç