Muğla'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı - Haberler Ekonomi
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Muğla'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Muğla'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın, Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi'nde bulunan 14 bin 391 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 45 milyon 200 bin lira ile Alinda Danışmanlık Turizm İnşaat AŞ tarafından verildi.

Aynı ilçenin Bitez Mahallesi'ndeki, 18 bin 847 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için ise en yüksek teklif 115 milyon 500 bin lira ile Demircioğlu Mermer Sanayi ve Ticaret Taahhüt Limited Şirketinden geldi.

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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