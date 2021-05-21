Muğla'daki 19 Mayıs Gençlik Otobüsü ilgi gördü
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Muğla'daki 19 Mayıs Gençlik Otobüsü ilgi gördü

Muğla'daki 19 Mayıs Gençlik Otobüsü ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 17-20 Mayıs tarihleri arasında 13 ilçeyi dolaşan gençlik otobüsü ilgi gördü.

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 17-20 Mayıs tarihleri arasında 13 ilçeyi dolaşan gençlik otobüsü ilgi gördü.

Muğla Valiliği tarafından hazırlanan 19 Mayıs'a özel tasarımla giydirilen otobüs, 17-20 Mayıs tarihleri arasında tüm Muğla'nın bütün ilçelerini dolaştı. Otobüsten, sokak ve caddelerde marşlar çalındı, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Vatandaşlar da marşlara ve coşkuya Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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