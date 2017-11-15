Muğla'da Zorla Alıkoyma ve Yağma İddiası

Muğla'da zorla alıkoydukları kişiye 120 bin lira değerinde senet imzalattıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.



Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'ndeki gece kulübünde, iş yeri sahibi T.Ö. ile müşteri Emrah K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



T.Ö'nün iş yeri çalışanlarıyla 3 saat alıkoyduğu ve çatalla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıkları Emrah K'ye, 120 bin lira değerinde 6 senet imzalattığı öne sürüldü.



Emrah K'nın şikayeti üzerine bölgeye giden polis ekipleri, T.Ö. ile K.K, A.D, A.D. ve M.K'yı gözaltına aldı.



Aramada, toprağa gömülen 6 senet ile bir pompalı tüfek ele geçilirdi.



Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.