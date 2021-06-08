Muğla'da zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü
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Muğla'da zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'da zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde, zirai alanda çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Datça ilçesinde, zirai alanda çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Belen Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz, orman ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.

Ormanlık alanda sıçramadan söndürülen yangında, çok sayıda badem ve zeytin ağacının bulunduğu yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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