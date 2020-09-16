Muğla'da zincirleme trafik kazası sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı
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Muğla'da zincirleme trafik kazası sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, başka bir kazaya müdahale eden polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da zincirleme trafik kazası sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı
16.09.2020 01:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:26

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, başka bir kazaya müdahale eden polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Muhammet Sefa O. yönetimindeki 01 ADN 113 plakalı otomobil, Emin Anter Bulvarı'nda, İmge G. idaresindeki 48 UD 002 plakalı otomobile, ardından da Hamdi O'un kullandığı 48 V 9233 plakalı minibüse çarptı.

Bu sırada bölgede başka bir kazaya müdahale eden polis memuru Erhan Erenuluğ, kazaya karışan otomobillerden birinin savrularak kendisine çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı trafik polisi ile araçlarda bulunan 2 yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Bodrum-Milas kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan da hastaneye gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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