Muğla'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
08.08.2020 00:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:59

Muğla'nın Dalaman ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

V.Y. idaresindeki 48 K 2082 plakalı otomobil, Dalaman Havalimanı yolu Atakent Mahallesi Gazi Bulvarı kavşağında orta refüjü aşarak karşı yönden gelen sürücüleri öğrenilemeyen 07 SBZ 86 plakalı otomobil ve 48 EB 260 plakalı Muğla Büyükşehir Belediye otobüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle 112 Acil Servis ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralanan 1'i çocuk 5 kişi ambulanslarla Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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