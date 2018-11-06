Muğla'da Zeytinyağı ve Bal Hırsızlığı İddiası
Muğla'nın Milas ilçesinde, bir evin deposundan 200 litre zeytinyağı ile 150 kilogram bal çalındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, bir evin deposundan 200 litre zeytinyağı ile 150 kilogram bal çalındı.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, N.C'ye ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin deposundan 200 litre zeytinyağı ve 150 kilogram balın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen H.İ.S. saklandığı evde yakalandı.
Aramada, çalınan zeytinyağı ve balın bir kısmı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.