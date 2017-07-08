Muğla'da Zeytinlik Yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bulunan Tahtacıköy mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 arazöz, 2 su tankeri, bir ilk müdahale aracı, bir itfaiye, bir helikopter ve 23 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında bir hektarlık alan zarar gördü.