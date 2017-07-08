Muğla'da Zeytinlik Yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.



Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bulunan Tahtacıköy mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına 3 arazöz, 2 su tankeri, bir ilk müdahale aracı, bir itfaiye, bir helikopter ve 23 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.



Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında bir hektarlık alan zarar gördü.