Muğla'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yaka Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bahçedeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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