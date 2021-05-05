Muğla'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Yaka Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bahçedeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır