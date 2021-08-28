Muğla'da yüzde 94,2'lik aşılama vaka oranlarına da yansıdı
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Muğla'da yüzde 94,2'lik aşılama vaka oranlarına da yansıdı

Muğla'da yüzde 94,2'lik aşılama vaka oranlarına da yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgın sürecinde alınan tedbirlere büyük oranda uyan, aşılama takviminin hemen ardından aşı merkezlerine koşan Muğlalılar, aşı olmanın semeresini yüzdelik vaka sayıları ile alıyor.

Covid-19 salgın sürecinde alınan tedbirlere büyük oranda uyan, aşılama takviminin hemen ardından aşı merkezlerine koşan Muğlalılar, aşı olmanın semeresini yüzdelik vaka sayıları ile alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 14-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye geneli 100 bin kişideki vaka sayılarında Muğla yüzde 40,17'lik oran ile Aydın'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 5 milyon yerli turisti ağırlayan Muğla, insan hareketinin yüksek olmasına rağmen, azalan vaka sayılarında da ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bir haftalık vaka oranında ilk sırada yüzde 36,10 ile en az vakanın görüldüğü il Aydın olurken, Muğla 100 bin kişide yüzde 40,17 ile ikinci sırada yer aldı. Bir hafta önce 100 bin kişide 45,6 olan vaka sayısı bu hafta 5 puan birden düşüş yaşadı.

Türkiye'de ilk maviye dönen il Muğla'da birinci doz aşılama oranı yüzde 100'lük orana sadece 5,5 puan kaldı. Şu anda yüzde 94,2'lik ilk doz aşılama rakamına ulaşan Muğla'da Vali Orhan Tavlı vatandaşlara aşı çağrısı yaptı. Pandemi ile mücadelenin en etkili silahın aşı olduğuna dikkat çeken Vali Orhan Tavlı "İlimizde yürüttüğümüz aşılama çalışmaları sayesinde ülkemizde ilk maviye dönen il olan Muğla; yüzde 94,2 birinci doz aşılanma oranıyla halen ilk sırada yer almaktadır. Bu hastalığa karşı daha güçlü mücadele edebilmek için biz bu oranı yeterli görmüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ikinci doz ve gerekiyorsa üçüncü doz aşılarını da bir an evvel yaptırmaları pandemiyle etkin mücadelede oldukça önemli. Tüm vatandaşlarımızı sağlık kurumlarımıza, Aile Sağlığı Merkezlerimize ve 44 mobil aşı noktasında aşı olmaya davet ediyorum. Rehavete kapılmadan kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen aşınızı olun, güvende olun. Sorumluluk bilinciyle randevu olup aşı yaptıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüs salgını ile mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, ilgili tüm kurumların büyük bir özveriyle çaba gösterdiğini ifade eden Vali Orhan Tavlı, vatandaşlarımızın da bu çabaya destek verip hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlığını düşünerek aşılarını yaptırmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da yüzde 94,2'lik aşılama vaka oranlarına da yansıdı - Haberler
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