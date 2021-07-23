Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

İlçeye tatile gelen Fatma A. (31) ve Türkay G. (34), Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda kaybolan Fatma A. ile Türkay G. yardım talebinde bulundu. Bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından iki kişiye ulaşıldı.

İlçeye getirilen ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır