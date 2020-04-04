Muğla'da yurt dışından getirilen 9 işçi yurda yerleştirildi
İsrail'den Muğla'nın Fethiye ilçesine getirilen 9 işçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurda yerleştirildi.
04.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:53
İsrail'den Muğla'nın Fethiye ilçesine getirilen 9 işçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurda yerleştirildi.
Kuru yük gemisinde çalışan ve gemiyle Fethiye Körfezi'ne getirilen 9 işçi, buradan Sahil Güvenlik botuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İskelesi'ne götürüldü.
Kontrollerinin ardından işçiler, polis eşliğinde Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.
İlk kontrollerde virüs bulgusuna rastlanmayan işçiler, 14 günlük gözetim süresinin ardından evlerine gönderilecek.
Kaynak: AA