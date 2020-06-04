Muğla'da, yurt dışından gelen yolcuların ateşi ölçülüp, test yapılacak
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Muğla'da, yurt dışından gelen yolcuların ateşi ölçülüp, test yapılacak

Muğla'da, yurt dışından gelen yolcuların ateşi ölçülüp, test yapılacakMUĞLA İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçülecek.

04.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:09

Muğla'da, yurt dışından gelen yolcuların ateşi ölçülüp, test yapılacak

MUĞLA İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek çıkan ve Covid-19 şüphesi görülenlere test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan kişiler hastanelerde tedavi altına alınacak. Plaj ve yüzme alanları ile park-bahçe, rekreasyon alanlarında; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan Covid-19 hastası veya temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanamayacak. Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takmaları esas olacak

Muğla İl Pandemi Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında gelinen noktadaki tedbirler ve normalleşme sürecine dair alınan kararların görüşüldüğü toplantıda yeni kararlar aldı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte il genelinde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüleceği açıklanırken, İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararların titizlikle uygulanacağı ve vatandaşların da bu kurallara uymaları istendi. İl Pandemi Kurulu'nda alınan kararlar arasında normalleşme sürecinde açılmasına karar verilen çay bahçeleri, dernek lokalleri, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran kafe gibi işyerleri faaliyetlerini saat 22.00'a kadar sürdürebilecek. Paket servisler ise saat 24.00'e faaliyet gösterecek. Bu iş yerlerine maske takılarak girilecek ve yeme içme faaliyeti dışında maske kullanımı sürdürülecek.

MASKE TAKILMASI ESAS ALINDI

Market, bakkal gibi işletmeler ise hijyen tedbirlerini almak kaydıyla faaliyetlerini saat 23.00'e kadar sürdürebilecek. Plaj ve yüzme alanları ile park-bahçe, rekreasyon alanlarında; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan Covid-19 hastası veya temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanamayacak. Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takmaları esas olacak. Plaj ve sahillerin kontrollü normalleşme kapsamında hizmet vermeye başlaması ile önümüzdeki süreçte uluslararası uçuşa açılması beklenen havaalanları ile ilgili de İl Pandemi Kurulu'nda karar alındı. Karara göre, Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek çıkan ve Covid-19 şüphesi görülenlere test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan kişiler hastanelerde tedavi altına alınacak.

Muğla'da, yurt dışından gelen yolcuların ateşi ölçülüp, test yapılacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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