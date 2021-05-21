Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 4'ü firari 8 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Muğla'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına illegal yollardan çıkışlarını engellemek amacıyla çalışma başlattı.
Bir grubun yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.
Göcek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4'ü firari olarak aranan, aralarında kadınlarında olduğu 8 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Operasyonda, 2 organizatör gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı