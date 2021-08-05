Son dakika haberleri... Muğla'da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
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Son dakika haberleri... Muğla'da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk SarıkoçAYDIN (İHA) - Muğla'da devam eden yangınlarda yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı.

Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç

AYDIN (İHA) - Muğla'da devam eden yangınlarda yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı. O anlar havadan görüntülendi.

Muğla'da yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Yangınla birlikte risk taşıyan mahalle ve köyler tahliye edilirken, gün boyunca alevlerin etkili olduğu farklı noktalardan yükselen dumanlar ise gökyüzünü griye boyadı. Şehrin renginin adeta ikiye bölündüğü o anlar havadan görüntülendi.

(İHA)

Son dakika haberleri... Muğla'da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
Son dakika haberleri... Muğla'da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
Son dakika haberleri... Muğla'da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
Son dakika haberleri... Muğla'da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
Son dakika haberleri... Muğla'da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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