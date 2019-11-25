Muğla'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
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Muğla'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde termik santralde 14 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

25.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:32
Muğla'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde termik santralde 14 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mahallesindeki Kemerköy Termik Santralde 14 metre yükseklikte çalışan Kadir Eyigün (49) henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Eyigün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerinin çalışmasının ardından Eyigün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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