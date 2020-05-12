Muğla'da yüksek su faturası sinir krizi geçirtti Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, su faturasının yüksek geldiğini iddia kadının, abone işleri merkezi önünde sinir krizi geçirme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, su faturasının yüksek geldiğini iddia kadının, abone işleri merkezi önünde sinir krizi geçirme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İsmet İnönü Caddesindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Menteşe Abone İşleri Merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, evine 300 lira su faturası gelmesine tepki gösterdi.

Kadının, merkez önünde sinir krizi geçirme anlarını bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kadının ödeme noktası önünde feryat etmesi yer alıyor.

Belediyenin açıklaması

Muğla Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde ve öncesinde su ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığı, vatandaşların aynı tarifeden su faturalarını ödedikleri belirtildi.

Abonelerin çeşitli nedenlerle kesilen suyunun, bu süreçte mağdur olmamaları için açıldığı ve sayaç okuma işlemleri ertelendiği ifade edilen açıklamada, nüfusun büyük kısmının belde ve kırsal mahallelerde yaşadığı göz önüne alındığında Muğla'nın, Türkiye'de içme ve kullanma suyunun en ucuz olduğu illerden birisi olduğu savunuldu.

Kaynak: AA