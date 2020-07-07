Muğla'da yüksek mimar evinde ölü bulundu
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Muğla'da yüksek mimar evinde ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki yüksek mimar Ayperi Okur, evinde ölü bulundu.

Muğla'da yüksek mimar evinde ölü bulundu
07.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:32

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki yüksek mimar Ayperi Okur, evinde ölü bulundu.

Yeniköy Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanı üst katında yalnız yaşayan yüksek mimar Ayperi Okur'dan haber alamayan, İstanbul'da yaşayan oğlu durumu komşularına bildirdi. Komşuları zile basmalarına rağmen Okur'un kapıyı açmaması üzerine endişe edip dün saat 23.00 sıralarında, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yatak odasında Okur'un cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinde herhangi bir darp ve kesici, delici alet yarası bulunmayan Okur'un 3 günlük olduğu tahmin edilen cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak

üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Okur'un kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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