Muğla'da Yörük kızı Cennet okuma azmiyle takdir topluyor
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Muğla'da Yörük kızı Cennet okuma azmiyle takdir topluyor

Muğla'da Yörük kızı Cennet okuma azmiyle takdir topluyor
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde ailesiyle konargöçer bir yaşam süren 10 yaşındaki Cennet Medine Günendi, veteriner hekimlik hayalini gerçekleştirebilmek için erişimin kesintiye uğramaması için hastane kantininin internet bağlantısını kullanarak eğitimine devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ailesiyle konargöçer bir yaşam süren 10 yaşındaki Cennet Medine Günendi, veteriner hekimlik hayalini gerçekleştirebilmek için erişimin kesintiye uğramaması için hastane kantininin internet bağlantısını kullanarak eğitimine devam ediyor.

İlçedeki Sodra Dağı'nın eteklerine kurdukları çadırda yaşayan 4. sınıf öğrencisi Günendi, bir yandan hayvanlarla ilgileniyor, bir yandan da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen eğitimini aksatmıyor.

Uzaktan eğitim günlerinde kitaplarını çantasına yerleştirip maskesini takan Günendi, daha rahat olması için Milas Devlet Hastanesi bahçesi kantinin internet bağlantısını kullanarak babasının cep telefonuyla canlı derslere katılıyor.

Hastane yönetimi ve kantin işletmecisinin de yardımcı olduğu Günendi, okuma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

"Zorluklar ve imkansızlıklar beni yıldırmayacak"

Günendi, gazetecilere yaptığı açıklamada, konargöçer zor bir yaşamları olduğunu söyledi.

Keçilerle ilgilenirken ve ailesine yardım ederken ders çalışmayı ihmal etmediğini anlatan Günendi, "Hem derslerimden geri kalmamak hem de veteriner hekim olma hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu şartlarda zor olduğu biliyorum ama okuma azmimi kaybetmeyerek ailemi gururlandırmak istiyorum. Zorluklar ve imkansızlıklar beni yıldırmayacak." diye konuştu.

"Yörük kızı olduğu için direnci, azmi, mücadele gücü yüksek"

Cennet Medine'nin babası Kadir Günendi ise geçim kaynakları olan keçilerini otlatmak için yazın Denizli'de yüksek kesimlere çıktıklarını, kış aylarında ise Muğla'nın rakımı düşük dağ eteklerinde konakladıklarını dile getirdi.

Ömürlerinin dağlarda geçtiğini vurgulayan Günendi şöyle konuştu:

"Yaz kış Denizli-Muğla hattında keçilerimizin peşinde konargöçer yaşıyoruz. Kızımız Cennet, okumaya çok hevesli. Yörük kızı olduğu için direnci, azmi, mücadele gücü yüksek. Onun herkese örnek olması bizi mutlu ettiği kadar gururlandırıyor. Kızımızın okuması için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen internetimiz yetmiyordu, hastane yetkililerinden rica ettim. Sağ olsun, onlar da kabul etti. Kızım internet kesintisi olmadan rahatça kantinde derslerine katılıyor. Bulunduğumuz yerlerde telefondan bağlantı olduğunda zaman zaman sıkıntı yaşıyorduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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