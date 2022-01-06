Muğla'da Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.
Cumhuriyet Meydanındaki fuarda 51 kentin yöresel ürünleri tanıtıldı.
Organizasyon sorumlusu Mehmet Deniz, fuarda coğrafi işaretli ürünlerin de satıldığını söyledi.
Deniz, kültürleri ve coğrafyaları birleştirmek amacıyla fuarı düzenlediklerini belirtti.
Fuar, 9 Ocak'ta sona erecek.