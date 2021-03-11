Muğla'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada börek arasında uyuşturucu ele geçirildi
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Muğla'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada börek arasında uyuşturucu ele geçirildi

11.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:04
Muğla'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada börek arasında uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'da, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, uyuşturucuyu çantasındaki böreğin arasına gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, uyuşturucuyu çantasındaki böreğin arasına gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menteşe Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülağzı mevkisindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Aramada kokuya duyarlı dedektör köpek, yolculardan T.Y'nin çantasına tepki verdi.

Bunun üzerine çantada yapılan aramada, poşet içinde 64 uyuşturucu hap ile böreğin arasına gizlenmiş 80 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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