Muğla'da yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası oldu
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Muğla'da yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası oldu

Muğla'da yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası oldu
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kazım Yılmaz Bulvarında, henüz belirlenemeyen nedenle bir otobüsten yola hidrolik yağ döküldü.

Yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 8 motosiklet kazası meydana geldi, sürücülerden biri hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yolu trafiğe kapattı, belediye ekipleri yola kum döktü. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Otobüsün şoförü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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