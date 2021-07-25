Muğla'da yıldırım isabet eden ev yandı
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Muğla'da yıldırım isabet eden ev yandı

Muğla'da yıldırım isabet eden ev yandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Akkaya Mahallesi Köyiçi Sokak'ta yıldırım isabet eden bir evde yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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