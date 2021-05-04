MUĞLA'DA YEŞİL NEFES TURU'YLA EKO TURİZM TANITIMI -1

TÜRKİYE başta olmak üzere yurt dışından binlerce insanın takip ettiği sosyal medya fenomenleri ve bloggerlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 'Yeşil Nefes Turları' tanıtım etkinliğine katıldı.

TÜRKİYE başta olmak üzere yurt dışından binlerce insanın takip ettiği sosyal medya fenomenleri ve bloggerlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 'Yeşil Nefes Turları' tanıtım etkinliğine katıldı. Fotoğraf ve video çekimi yapan fenomenler, doğal güzelliğe hayran kaldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce pandemi döneminde daha iyi koşullarda tatil yapılmasını sağlamak ve son yıllarda büyük bir gelişmeyle devam eden ekoturizm pastasından pay alınması amacıyla Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde Yeşil Nefes Turları etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Özgür Balcı, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Adem Acar, şube müdürleri, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, sosyal medya fenomenleri ile bloggerlar ve bisiklet grupları katıldı.

SIĞLA ORMANINDA FİDAN DİKİLDİ

Kavakarası Mahalle Meydanı'ndaki doğa yürüyüşü ve bisiklet parkuru tanıtım etkinliği, Orman Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Uzmanı Sahibi Aydın Baran'ın brifing vermesiyle başladı. Sığla ormanı içindeki bir alana fidan dikildi. Bisikletiler ormanlık alanda çöp topladı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Atak, sığla yağının ağaçtan nasıl elde edildiğini ağacın kabukları kazıyarak anlattı. Sığla yağının işlendiği merkezde kullanıma hazır hale gelene kadar olan evreleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Yüksel Yanmadık tarafından anlatıldı. Yürüyüş güzergahında bulunan Menteşoğulları'ndan kalma türbenin tarihsel geçmişi anlatıldı. Köyceğiz Gölü etrafı tekneyle gezildi. 8 bin 950 metre uzunluğundaki bisiklet parkuru, gölün kuzeydoğusundan başlayıp, eski Köyceğiz mahallesinden geçilerek Kavakarası'nda son buldu.

'DOĞAYA AYAK İZİ BIRAKAN VE FOTOĞRAF ALAN İNSANLAR İSTİYORUZ'

Doğanın önemine değinen Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, 'İnsanlarımız bu güzellikleri gördüklerinde doğal hayatın ne kadar kıymetli olduğunun farkına varacaklar. Burada 101 endemik tür bulunuyor. 96 farklı kuş türünü ve yaban hayatını gözlemliyoruz. Doğaya ayak izi bırakan ve fotoğraf alan insanlar istiyoruz. Biz onlara eko turist diyoruz" diye konuştu.

'4 KITAYI GEZDİM'

Sosyal medyada fenomenlerinden Ozan Aras, Türkiye'de 19 eko turizm rotası oluşturuldu. Bunlardan biri olan Kavakarası rotasındayız. 4 kıtayı gezdim. Türkiye'de gitmediğim yerleri geziyorum? diye konuştu. Diğer sosyal medya fenomenlerinden Tülin Kılıç, Köyceğiz ve Kavakarası'ndaki eko turizm rotalarını tanıttıklarını ifade etti.

SIĞLA YAĞINI İLK KEZ DUYDU

Abdi Baktur da doğa tutkunu olduğunu belirterek, 'Bu yüzden buradayım. Birlikte bulunduğumuz heyetle doğal güzellikleri ve bunun yanında eko turizmle ilgili alternatif alanları gördük. Keyif aldığımız bir etkinlik oldu. Sığla yağını ilk kez duydum, çok ilginç geldi" dedi.

'ÇOK KEYİFLİ BİR ROTA'

Oğuz Totan ise, "Beden eğitimi öğretmeniyim, aynı zamanda doğaseverim ve kano eğitmeniyim, sosyal medyada dijital içerik üretiyorum. Eko turizm rotasında kano turizminin de olduğunu göstermek için buraya geldim. Çok keyifli bir rota? diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı