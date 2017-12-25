Muğla'da Yerleşik Yabancılar İztuzu'nda Noel'i Kutladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerleşik olarak yaşayan yabancılar, İztuzu Plajı'nda Noel kutlaması yaptı.



Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajında, Ortaca'da yaşayan Hollanda, İngiliz, Fransız, Rus, İsveç ve Alman uyruklular bir araya geldi. Katılımcılar, bir gün önceden hazırladıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşarak, şarkılar söyleyip dans etti. Çevredeki Türkler de kutlamaya katıldı.



Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Dernek Başkanı Sezgin Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, İztuzu Plajı'nda 10 yıldır düzenli olarak Noel kutlaması yapıldığını belirtti.



Etkinliğe yüzlerce kişinin katıldığını anlatan Yiğit, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadık ve yerleşik yabancı dostlarımızla İztuzu kumsalında buluştuk. Noel'i büyük bir coşku ile kutladık. Burada beraber yaşıyoruz. Buna kültürlerin buluşması diyebiliriz." dedi.



Yiğit, bu tür etkinliklerin yerli ve yabancı asıllı Ortacalıların birbirleriyle kaynaşmasını sağladığını ifade etti.



- "Hep birlikte olmaktan çok mutluyuz"



Dalyan'da 21 yıldır yaşayan İngiliz Maria Jonker de İztuzu Plajı'ndaki ilk kutlamaların 3-5 kişi ile başladığını ve katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, "Burada Müslüman, Hristiyan hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sıcak bir ortam var. Dalyan'da daha nice Noeller kutlamayı umuyorum. Tüm dünyaya yeni yılın barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca herkesin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.



Etkinliğe katılan Sonja Grau Demirci de Dalyan'ın cennetten bir köşe olduğunu, Noel günü sıcak hava sayesinde yazdan kalma bir gün yaşadıklarını kaydetti.