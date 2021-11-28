Muğla'da yeni yıl pazarı kuruldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerleşik yabancılar ile yerel halkın kaynaşması amacıyla bu yıl altıncı kez kurulan yeni yıl pazarına vatandaşlar ilgi gösterdi

Dalyan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarda, yeni yılı simgeleyen ürünlerin yanı sıra vatandaşların evlerinde hazırladığı su kabağı, ahşap, el örgü işleri, oyuncak, takı ve çeşitli hediyelik ürünler sergilenerek satışa sunuldu.

Pazarı, Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Datça'da yaşayan yerleşik yabancıların yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlar ziyaret etti.

Yeni yıl pazarında satış yapan Gülay Çolak, evinde yaptığı malzemeleri satışa getirdiğini ve vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Yeni yıl pazarının bu yıl 6'ncısına katıldıklarını ifade eden Hollandalı Maria Jonker, "Pandemi nedeniyle 2 yıl bir şey yapılamamıştı. Onun için bugün çok kişi katılım gösterdi. Hangi ülkeden olduğu hiç önemli değil burada herkes beraber. Herkese güzel Noel bayramı, güzel bir yıl dileriz." dedi.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri

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