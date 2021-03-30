Muğla'da 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği
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Muğla'da 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği

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Muğla'da 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı süresince yürütülecek 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği kapsamında yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılması için Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katılımı...

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İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı süresince yürütülecek 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği kapsamında yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılması için Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katılımı ile merkez ilçe Menteşe'de etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin de pankart ve düdük çalarak eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Çevredeki vatandaşlara şapka, maske ve düdük dağıtılan etkinlikte Vali Tavlı, "Yayalar kırmızı çizgimiz diyoruz, yanlış yapana düdük çalıyoruz" dedi ve ardından kırmızı çizgiyi kendi elleriyle boyadı. - MUĞLA

Muğla'da 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği
Muğla'da 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği
Muğla'da 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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