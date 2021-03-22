Muğla'da yatak odasına konulan soba kovasından çıkan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece ısınmak için yatak odasına getirdikleri soba kovasından çıkan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece ısınmak için yatak odasına getirdikleri soba kovasından çıkan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Çöğmen Mahallesi'nde Hayrettin (69) ve Nuray Toraman (60) çifti, sobadaki kömür kovasını ısınmak için yatak odasına getirerek uyudu.
Karı kocadan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde Toraman çiftini hareketsiz buldu.
Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, çiftin karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Toraman çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç