Muğla'da yatağa bağımlı hasta ihtiyaç sahiplerine iki tekerlekli sandalye bağışladı
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Muğla'da yatağa bağımlı hasta ihtiyaç sahiplerine iki tekerlekli sandalye bağışladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 yıldır yatağa bağımlı tedavi gören 88 yaşındaki Alaaddin Kala, satın aldığı iki yeni tekerlekli sandalyeyi, ramazan fitresi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Muğla'da yatağa bağımlı hasta ihtiyaç sahiplerine iki tekerlekli sandalye bağışladı
29.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:16

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 yıldır yatağa bağımlı tedavi gören 88 yaşındaki Alaaddin Kala, satın aldığı iki yeni tekerlekli sandalyeyi, ramazan fitresi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Kala'nın kızı Gülay Kala, tekerlekli sandalyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Kala, babasının yatağa bağımlı olması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti aldıklarını söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla fitrelerini tekerlekli sandalye olarak vermeyi düşündüklerini belirten Kala, "Bu sayede başka hayırsever vatandaşlar da bu şekilde ramazan fitresini verebilirler. Biz de tekerlekle sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Muğla Büyükşehir Belediyesine teslim ediyoruz." dedi.

Tekerlekli sandalyeleri teslim alan Başkan Gürün ise aileye duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Engelli vatandaşların daha konforlu bir hayat geçirmesi için böyle bir yardımda bulunmayı tercih eden Kala ailesinin her zaman yanlarında olduklarına işaret eden Gürün, "Onlar da kendileri nasıl hizmet alıyorsa, diğer engelli ve muhtaç olan vatandaşların ramazan ayında aynı şekilde hizmet almalarını istemişler. Bunu çok değerli buluyorum. Bu tür katkılar toplumsal dayanışma için çok değerli. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ayıdır." diye konuştu.

Gürün, daha sonra tekerlekli sandalye bağışlayan Alaaddin Kala'yı evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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