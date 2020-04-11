Muğla'da yasağa uyuluyor Muğla'da yasağa uyuluyorTÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağına Muğla'da uyuluyor.

Muğla'da yasağa uyuluyor

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağına Muğla'da uyuluyor. Boşalan cadde ve sokaklar hayvanlara kalırken, insan sesi yerine kuş sesleri duyuluyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine gitti. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokakların yasakla birlikte boş kaldığı görüldü. Kentin en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Meydanı da bomboş görüntüsüyle dikkat çekti. Sokak hayvanları, güzel havanın keyfini sürdü. Yasaklara uyma konusunda örnek illerin başında gelen Muğla'da kuş sesleriyle yankılandı.

Kaynak: DHA