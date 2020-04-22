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Esengül Civelek, Muğla, Ekonomi

Muğla'da yaş sebze ve meyve üretimiyle ihracatı sürüyor

Yaş sebze ve meyve üretiminin sorunsuz devam etmesi için her türlü önlemin alındığı Muğla'dan yılın üç ayında Balkan ülkelerine 26 bin ton domates ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

22.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:02
Muğla'da yaş sebze ve meyve üretimiyle ihracatı sürüyor

Yaş sebze ve meyve üretiminin sorunsuz devam etmesi için her türlü önlemin alındığı Muğla'dan yılın üç ayında Balkan ülkelerine 26 bin ton domates ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Muğla'daki çiftçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen aldıkları tedbirlerle üretime devam ediyor. Sera ve tarlalarda hummalı bir çalışmanın içine giren çiftçiler, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışına gönderiyor. Ürünler, sağlık ve hijyen koşulları ön planda tutularak tüketiciye sunuluyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Bölgede tarımsal üretimin aksamaması için üreticilerle sürekli görüşüldüğünü, her türlü kolaylığını sağlandığını anlatan Civelek, birçok ürünün de turfanda olarak yetiştirilip pazara gönderildiğini bildirdi.

Ürün konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Muğla'daki çiftçiler tarlasında, serasında çalışmaya devam ederek hem ülke hem de dünya için yaş sebze ve meyve üretmeyi sürdürüyor." dedi.

"Üretimde ve ihracatta bir sıkıntı yaşanmadı"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da yüz ölçümünün yüzde 18'i tarım alanlarından oluşan Muğla'da çiftçilerin üretime kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Kentte tarımsal üretim değerleri itibarıyla örtü altı domates yetiştiriciliğinin ön sıralarda olduğunu belirten Saylak, şunları kaydetti:

"Örtü altı seralarda yetiştirdiğimiz kaliteli domatesi, ihracata gönderiyoruz. İlk 3 aylık dönemde 26 bin ton domatesi Balkan ülkelerine ihraç ettik. Üretimde ve ihracatta bir sıkıntı yaşamadık. Üretimin devam etmesi, ihracatının sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alındı. Biz bu nedenle hep sahadayız. Üreticilerimize pazar bulmaya gayret ediyoruz. Yeni pazarlar için de arayışlarımız sürüyor. Yeter ki biz üretelim."

"Ürün çeşitliliğinde artış var"

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili ve Fethiye Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Atabey Akgün, Muğla'nın Antalya'dan sonra ikinci büyük domates üreticisi il olduğunu dile getirdi.

Yapılan ihracatlarda ürün çeşitliliği olarak sadece domates değil, alternatif ürünlerin de her geçen gün artış gösterdiğini aktaran Akgün, şöyle konuştu:

"Ürünlerde ilaç kalıntısı olmaması için yapılan çalışmaların ardından Avrupa'nın da bize ilgisi arttı. Hükümetin de önderliğinde ihracatçılar birliği yeni pazarlar bulmaya devam ediyor. İhracat kesintisiz devam ediyor. Devlet kurumları koordineli şekilde tarımı daha üst bir noktaya taşımak için çaba sarf ediyor. Ülkemiz adına ihracatın, ürün çeşitliliğin artarak devam etmesi sevindirici. Sadece domates ya da narenciye değil, hayli fazla ürün çeşitliliği var. Gümrüklerde, ürüne hiç el değmeden tırın başlığı değişerek yola devam ediliyor."

Kaynak: AA

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