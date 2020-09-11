Muğla'da yardım bahanesiyle turistleri dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı, tutuklandı
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Muğla'da yardım bahanesiyle turistleri dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı, tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bankaların ATM'sinden para çeken turistleri yardım bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı, tutuklandı.

Muğla'da yardım bahanesiyle turistleri dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı, tutuklandı
11.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:30

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bankaların ATM'sinden para çeken turistleri yardım bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Uzunyalı ve İçmeler mahallesindeki bankaların ATM'lerinden para çeken yabancı turistlerin, yardım bahanesiyle yanlarına yaklaşan kişilerce dolandırıldıklarını bildirmeleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ATM'lerin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği E.Ü. (17), Yahya T. (21), Bayram D. (23) ve Hakan T'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, turistlerin toplam 87 bin 500 lirasını aldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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