Muğla'da yaralı şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Muğla'da yaralı şahin tedavi altına alındı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan yaralı şahin ilk tedavisinin ardından rehabilitasyonu için yetkililere teslim edildi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan yaralı şahin ilk tedavisinin ardından rehabilitasyonu için yetkililere teslim edildi.

Marmaris Datça kara yolunda bir vatandaş, yolun kenarında bir yaralı şahin gördü.

Marmaris Belediyesi geçici hayvan bakımevine getirilen yaralı şahin ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edilen şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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