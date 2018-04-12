Muğla'da "Yaralı Fok" İhbarı Ekipleri Alarma Geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir koyda yaralı olduğu ihbar edilen fok balığı, AKUT ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerini alarma geçirdi.

Güvercinlik Mahallesi açıklarındaki Salih Adası yakınlarında yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda yaralı bir fok balığı gören balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ve Milas Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Haber üzerine bölgeye Bodrum AKUT gönüllüleri de sevk edildi.

İkisi dalgıç 7 kişilik AKUT gönüllüsü, Güvercinlik sahilinden bir tekneyle açılarak bölgeye hareket etti.

Ekiplerce bir süre ada etrafında aranan fok balığı, bölgeye yakın bir balık çiftliğinin iskelesinde görüldü.

Ekipler, ender görülen türlerden Albino fok balığının, bölgede avlandığını ve yaralı olmadığını tespit etti.

Fok balığını bir süre izleyen ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

AKUT lideri Sadettin Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balığın yaralı olduğu ihbarıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Fok balığına herhangi bir müdahale yapılmadığını anlatan Uslu, balığın hareketlerinde bir sıkıntı görmediklerini, olumsuz bir durumda müdahale edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, fok balığının bölgede gezdiği anlar görüntülendi.