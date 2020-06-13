Muğla'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde, denizde yaralı caretta caretta bulundu.
13.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:38
Muğla'nın Milas ilçesinde, denizde yaralı caretta caretta bulundu.
Güllük Limanı'nda kıyıya vuran yaralı caretta caretta olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen AKUT Bodrum ekipleri, yaralı deniz kaplumbağasını kıyıya çıkarttı.
Caretta caretta tedavi için Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
Kaynak: AA