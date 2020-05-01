Muğla'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı
01.05.2020 20:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:56
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yaralı caretta caretta bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yaralı caretta caretta bulundu.
Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde yaralı caretta caretta olduğunu fark edenler, durumu AKUT Bodrum ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, iplere dolanan bir yüzgecinden yaralı deniz kaplumbağasını kıyıya çıkarttı.
Caretta caretta tedavi için Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
Kaynak: AA