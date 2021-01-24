Muğla'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi altına alındı
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Muğla'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi altına alındı

24.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:12
Muğla'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde yaralı bulunan yılan kartalı, hayvan hastanesinde tedaviye alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yaralı bulunan yılan kartalı, hayvan hastanesinde tedaviye alındı.

Akyaka Mahallesi'nde yürüyüş yapanlar, yolun kenarında yaralı ve bitkin bir kartal buldu.

İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü görevlileri, yılan kartalı olduğunu belirledikleri kuşu, Ula'daki hayvan hastanesine götürdü.

Kafa travması geçirdiği tespit edilen kartal, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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