Muğla'da yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki doğaya salındı
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Muğla'da yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki doğaya salındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki, doğaya bırakıldı.

Muğla'da yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki doğaya salındı
15.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki, doğaya bırakıldı.

Güvercinlik Mahallesi'nde bir vatandaş, kara yolunun kenarında bitkin halde bulduğu tilkiyi Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Barınağı'na getirdi.

Sol patisinin üstünde küçük bir yara tespit edilen tilki tedavi altına alındı.

Tedavisine 3 gün devam edilen tilki iyileşince Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Ekipler de tilkiyi doğal ortamına saldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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