Muğla'da yaralı bulunan leyleğe jandarma sahip çıktı
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Muğla'da yaralı bulunan leyleğe jandarma sahip çıktı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da yaralı bulunan leyleğe jandarma sahip çıktı

Muğla'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Muğla'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yangı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yol kenarındaki leyleği fark etti.

Kuşun ayağından ve ağzından yaralı olduğunu belirleyen ekipler, durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bildirdi.

Ekipler, açlıktan bitkin düşen hayvanı tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdü.

Leylek tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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