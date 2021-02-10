Muğla'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındı
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Muğla'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındı

10.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:32
Muğla'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı karga, tedavi altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı karga, tedavi altına alındı.

Menteşe'de ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karga, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirildi.

Bakımevinde veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede karganın belirli bölgelerinde ciddi yaralanmalar tespit edildi.

Karganın ateşli silahla yaralandı, vücudunun çeşitli yerlerinde 3 saçma bulunduğu ve kanadının da kırık olduğu tespit etti.

Ameliyat edilen karga, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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