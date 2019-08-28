Muğla'da yaralı bulunan domuz tedavi altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan yaban domuzu tedavi edilecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan yaban domuzu tedavi edilecek.
Torba Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki evin bahçesinde bacağından yaralanmış ve bitkin halde yaban domuzu yavrusu olduğunu gören Sinan Top, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, domuzu tedavi için bakımevine götürdü.
Domuz yavrusunun, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.