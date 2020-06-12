Muğla'da yaralı baykuş yavrusu bulundu Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedaviye alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedaviye alındı.

Yeni Mahallede yaşayan Arif Muslu, evinin etrafında yaralı halde bulduğu baykuşa yem ve su verdi.

Muslu, daha sonra baykuş yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yetkililer incelemenin ardından baykuşu tedavi için Gökova Mahallesi'nde bulunan hayvan hastanesine götürdü.

Baykuşun tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA