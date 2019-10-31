Muğla'da yaralı atmaca buldu
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.
Hacıabti Mahallesi'nde silah sesi duyulduğu ihbarını değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma başlattı. Kanadından vurulmuş halde yaralı bir atmaca bulundu.
Atmaca, daha sonra Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Milas Hayvan Barınağı'nda tedavi altına alınan atmacanın, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.