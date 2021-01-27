Son dakika haberleri... Yaralamalı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki tırla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki tırla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Candan T'nin kullandığı 48 AEC 941 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, iki tırla çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil, tırın önünde bir süre sürüklendikten sonra refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü Candan T, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, tırın otomobile arkadan çarpması, daha sonra kontrolden çıkan otomobilin diğer tırın önünde bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı